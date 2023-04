Todas as Flores: Maíra procura Galo para propor aliança de recuperar o filho e se vingar de Zoé

A novela “Todas as Flores”, disponível exclusivamente no Globoplay, está de volta com a 2º parte da trama, com levas semanais de cinco episódios cheios de emoções e suspenses. Maíra (Sophie Charlotte), que tinha o papel de mocinha, agora está empenhada em se vingar de todos que lhe fizeram mal e recuperar o filho Rivaldinho, que lhe foi arrancado dos braços a mando de Zoé (Regina Casé), avó da criança. A perfumista está tão determinada que procura Galo (Jackson Antunes) para lhe propor uma aliança.

Durante uma conversa com Judite (Mariana Nunes), Maíra explica que para se vingar de sua mãe Zoé e recuperar o filho, vai ter que se aliar a pessoas como Galo, um dos integrantes da organização criminosa de tráfico humano. A madrinha de Maíra se coloca contra a decisão da afilhada e se diz triste por vê-la falar dessa forma. Pablo (Caio Castro), que está ao lado delas, concorda com o esquema de Maíra e a ajuda nisso.

Colocando o plano em prática, ela vai com Pablo até o local onde o criminoso está se abrigando, se apresenta como Branca e diz que pode pagar uma boa quantia de dinheiro pelo serviço do homem. Com receio, ele não quer conversar com a perfumista e manda ela voltar para casa. Confira a cena clicando aqui.

Trailer da segunda parte de "Todas as Flores"

