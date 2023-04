Todas as Flores: Pablo é espancado por integrantes de facção e Vanessa tenta salvá-lo

Na novela “Todas as Flores”, que retornou à Globoplay no dia 5 de abril com a segunda parte da trama, Pablo (Caio Castro) se mostra super empenhado em resgatar Rivaldinho, o filho de Maíra (Sophie Charlotte) que foi roubado a mando de Zoé (Regina Casé). Porém, ele acaba se dando mal no resgate da criança, que está sendo negociado entre Vanessa (Letícia Colin) e Débora (Bárbara Reis), a vilã por trás da organização criminosa de tráfico humano.

Ao visitar Nicolau na casa de Vanessa, o modelo da Rhodes avista outro bebê no berço e reconhece que é o filho de Maíra. Vanessa nega, dizendo que é filho de uma amiga, mas ele não acredita e ameaça levar Rivaldinho de lá. Ela, então, tira Pablo do apartamento, pois teme que Rafael também chegue a qualquer momento, mas o filho de Judite (Mariana Nunes) decide continuar de campana na frente do prédio para ver o que ela fará com a criança.

O que ele ainda não sabe é que Vanessa está negociando o bebê com Débora para entregá-lo à vilã. Ao saber disso, Pablo seguirá os comparsas da irmã mau caráter e chegará num galpão, onde consegue entrar escondido e encontrar e resgatar Rivaldinho. No entanto, já com a criança no colo, Pablo é descoberto e espancado pela gangue de Débora.

Sabendo da situação em que Pablo se meteu, Vanessa fica desesperada. Apesar de ninguém saber que os dois tinham um caso, a estilista fará de tudo para livrar o modelo das mãos da facção. Ela tenta convencer Débora de todas as formas, mas não obtém sucesso. Então, decide fazer uma denúncia anônima sobre o local utilizado pela organização. A polícia chega ao galpão e, com isso, consegue libertar Pablo, que foge para casa.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)