Todas as Flores: Guiomar volta? Veja o que acontece com Guiomar na novela Todas as Flores

Uma das mortes mais sentidas pelos telespectadores da novela "Todas as Flores" foi a de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Dona da perfumaria Rhodes e casada com Humberto (Fábio Assunção), onde vive uma relação desanimada, ela consegue escutar uma conversa dele com Zoé (Regina Casé) sobre uma armação de um plano dos dois, e começa a investigar sobre. Não muito tempo depois, ela descobre que a mãe de Vanessa (Letícia colin) está envolvida com o tráfico humano por meio de sua obra social de fachada.

No dia da festa de 100 anos da Rhodes, Guiomar descobre que o bandido Galo (Jackson Antunes), elemento essencial no plano de Zoé, foi capturado, e durante a celebração ela flagra o seu marido aos beijos com a vilã. Confusa com uma mistura de sentimentos depois de presenciar a cena, passa a ironizá-los e revela que sabe do plano, e que Galo foi preso e está prestes a contar tudo para a polícia.

Guiomar flagra Zoé e Humberto aos beijos (Reprodução/Globoplay)

Nesse momento de revelação e discussão, os três entram em uma sala de máquinas e Zoé parte para cima de Guiomar, que bate a cabeça na parede e desmaia. A vilã pede para o próprio Humberto matar a esposa, que nega o pedido, então ela sai do local e tranca os dois lá dentro.

Nisso, um incêndio foi iniciado, e Zoé abandona os dois para trás para morrer, mas volta atrás e socorre o amante, deixando Guiomar morrer asfixiada com a fumaça. O corpo foi encontrado e reconhecido. Veja a cena aqui.

Como houve reconhecimento e enterro do corpo, quebra a regra do “sem corpo, sem morte”. Mas, a esperança é a última que morre. Os telespectadores da novela que é sucesso de audiência já levantam teorias de que Guiomar está viva e pode voltar para se vingar.

A dona da Rhodes teria forjado sua morte para investigar o plano em segredo, retornando ao final da trama para revelar todas as tramoias da sua inimiga. Ela supostamente teria apoio de Rafael (Humberto Carrão), seu filho, que estranhamente saiu mais rápido do luto que Humberto, e ter seguido os passos da mãe na presidência da Rhodes. Teoricamente, ele está apoiando o plano de vingança de sua mãe enquanto toca os negócios da empresa de perfumes, para que ela investigue tudo em segredo.

Como assistir Todas as Flores no Globoplay?

A novela "Todas as Flores" será lançada em duas partes exclusivamente para os assinantes da plataforma de streaming Globoplay. A trama terá 85 capítulos no total. A primeira fase conta com 45 episódios, que já foram lançados. Já a segunda temporada, com 40, que estreará em 26 de abril de 2023, com os lançamentos ocorrendo até junho, de cinco em cinco capítulos todas às quartas-feiras

As modalidades de assinaturas do Globoplay são variadas, Nos planos mensais, o mais barato custa R$24,90. Na opção anual, o valor do pacote está em R$178,80 (equivalente a R$14,90 por mês).

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)