Todas as Flores: o que acontece com Jéssica na novela da TV Globo?

Na primeira parte de “Todas as Flores”, Jéssica (Duda Batsow), a mãe Dequinha (Kelzy Ecard), o caçula Biel (Rodrigo Vidal) e o irmão mais velho Diego (Nicolas Prattes) passam a morar nas ruas do Rio de Janeiro após a casa onde moravam ter sido demolida. Depois Diego ser preso por ter assumido um crime que não cometeu, Dequinha sofre de um segundo AVC e tem que ficar em observação no hospital. Sozinhos nesse meio tempo, Jéssica e Biel encontram o bandido Galo (Jackson Antunes), que os ludibria com moradia e alimentação.

Enganada com a falsa promessa de melhoria de vida, Jéssica acaba aceitando ir para uma fazenda da Fundação 5 Horizontes, onde aprenderia a fazer artesanato e supostamente ganhar dinheiro com isso para ajudar a família, e deixa Biel aos cuidados de Galo. O que os irmãos não esperavam é que o morador de rua tinha outras inteções: enviá-los para a organização de tráfico humano.

Jéssica é sequestrada pela organização e é obrigada a seguir as ordens do lugar, que conta com vários seguranças para que ninguém escape. Tempos depois, ela engravida contra sua vontade por inseminação artificial. Ao nascer, o destino do bebê já foi decidido: ser vendido para algum casal gringo que tenha o sonho de ter um neném.

Na segunda parte da trama - lançada no dia 05/04 com cinco episódios em toda quarta-feira -, a jovem de 18 anos tem o filho brutalmente retirado dos braços logo ao nascer. Essa situação vai fazer com que a personagem lute com unhas e dentes para recuperar o filho.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)