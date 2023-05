Todas as Flores: Humberto dá golpe em Mauritânia e assume presidência da Rhodes

Na 2ª temporada de "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro exclusiva do serviço de streaming Globoplay, Humberto (Fábio Assunção) consegue que Mauritânia (Thalita Carauta) assine uns documentos que repassasse as ações da Rhodes para o publicitário. Ela, que achava que o homem era seu amigo, fica indignada com a traição. Veja a cena:

Chantageado por Débora (Bárbara Reis), o braço direito de Samsa (Ângelo Antônio), chefe da organização de tráfico humano, o amante de Zoé (Regina Casé) é obrigado a se aproximar da ex-atriz pornô para lhe dar o golpe e conseguir que o esquema exercesse os crimes de lavagem de dinheiro na loja. Ele aceita porque não tem outra escolha, já que Débora sabe do envolvimento dele na morte de Guiomar (Ana Beatriz Nogueira).

A princípio, a assinatura nos documentos seriam para liberar o investimento de R$ 6 milhões na carreira artística de Brenda (Heloísa Honein), filha de Mauritânia. Apesar da experiência de vida, e com a vontade de se reaproximar da filha, que abandonou quando nasceu, ela assina os papéis sem ler as cláusulas do contrato e sem saber que na verdade se tratava de um golpe.

Furiosa ao descobrir, ela vai até a casa de Humberto para tirar satisfações com o pai de Rafael (Humberto Carrão) e Pablo (Caio Castro). Veja a cena:

Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes), que também está sendo chantageado por Débora com uma gravação dele atirando em Samsa, tira o sobrinho Rafael da presidência da Rhodes e coloca Humberto, para que os traficantes tenham mais acesso às decisões da loja.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)