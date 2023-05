Todas as Flores: Maíra é presa por tráfico humano

Na 2ª temporada de "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro exclusiva do serviço de streaming Globoplay, Maíra (Sophie Charlotte) vê a sorte não estando a seu favor mais uma vez quando ela é acusada e presa por envolvimento com tráfico humano. Após depositar confiança em Galo (Jackson Antunes) para tentar colocar a mãe Zoé (Regina Casé) na prisão, a perfumista será traída pelo bandido, que se junta novamente com Zoé.

Ele e mãe de Vanessa (Letícia Colin) vão até a delegacia relatar para a delegada Teixeira (Amanda Lee) que a perfumista é traficante de crianças. Ele contará para agente policial que Maíra comprou uma menina, chamada Aninha, do esquema criminoso e a mantém sequestrada em casa. No entanto, Maíra fez isso apenas com o intuito de devolver a menina para a família que pertence.

Anteriormente, Maíra teve o filho Rivaldinho roubado a mando da própria avó e, com a ajuda de Pablo (Caio Castro), eles invadem a casa de Zoé e roubam uma fortuna da vilã, que foi dada por Vanessa para que o bebê fosse entregue para Débora (Bárbara Reis) e vendido à um casal gringo. Com dinheiro em mãos, Maíra realiza cirurgia para enxergar, recuperar o filho, se vingar de Zoé e a denunciar pelos crimes cometidos. Mas, pelo visto o plano de colocar a mãe atrás das grades acabou recaindo para ela mesma, que tentará fugir da prisão também com ajuda de Pablo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)