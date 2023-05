Todas as Flores: Zoé 'passa a perna' em Débora e vira chefe da organização de tráfico humano

Na 2ª temporada de "Todas as Flores", novela de João Emanuel Carneiro exclusiva do serviço de streaming Globoplay, Zoé (Regina Casé) é uma das principais peças do esquema criminoso de tráfico humano, que vende bebês à estrangeiros e captura pessoas para vender seus órgãos. Após a criminosa arranjar mais problemas para organização, Débora (Bárbara Reis), atual chefe do esquema, fica furiosa e ordena que Garcia (Adriana Seiffert), integrante da organização e amiga há anos de Zoé, prove lealdade e "passe" a parceira, ou seja, mate-a. Mas, Zoé consegue se livrar da morte e "passa a perna" em Débora.

Na Fundação 5 Horizontes, Garcia segue as ordens e coloca um revólver na cabeça da mãe de Vanessa (Letícia Colin). Para a sorte da sequestradora de crianças, Galo (Jackson Antunes) aparece armado logo em seguida e ordena que a funcionária do lugar solte a arma, salvando, então, a amada da morte.

Débora retorna à noite na Fundação para verificar se Garcia havia executado o que lhe foi ordenado. Galo, que estava na frente do estabelecimento, diz que a ajudou no "dever de casa". Porém, Débora quer ver com os próprios olhos e entra no local. Já dentro, ela vê que Zoé está coberta com um lençol branco, então acredita que a mãe de Maíra (Sophie Charlotte) está morta. O que ela não esperava é ser surpreendida por Zoé: "Surpresa, querida", diz a vilã, que em seguida mata Débora com um tiro. Veja a cena:

Vendo que a chefona foi morta, os capangas de Débora capturam Zoé, Galo e Garcia e os levam para a fazenda. Lá, uma médica, que se apresenta como Doutora (Denise Weinberg), revela ser mãe de Samsa e agradece por ela ter vingado a morte do filho, já que foi Débora quem o matou. Doutora, então, oferece o cargo de chefe da organização para Zoé, que aceita prontamente e é anunciada aos subordinados. Agora que se tornou poderosa, Zoé faz com que Humberto (Fábio Assunção) obedeça tudo que ela mandar - até mesmo se casar.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)