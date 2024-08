Adriana Esteves celebra nova vilã e revela que Mércia é ‘um mistério enorme’

Depois da maravilhosa e marcante Carminha de Avenida Brasil, da TV Globo, Adriana Esteves está de volta em mais uma novela de João Emanuel Carneiro, que estreia no horário de 21h e vai substituir Renascer.

Adriana Esteves viverá uma nova vilã. Mércia, uma mulher fria, neurótica e solitária, e que esconde a carência com brutalidade e fortaleza. Ela trabalha há anos na casa de Molina (Rodrigo Lombardi), de quem é amante e com quem tem um filho que rejeita, Mavi (Chay Suede).

Mércia criou Luma (Agatha Moreira) como filha, que também é uma vilã e a grande opositora de Viola (Gabz).

Em coletiva de imprensa virtual, Adriana Esteves falou do novo desafio e das expectativas para esse trabalho especial.

“Depois de Avenida Brasil, as pessoas esperam uma Avenida Brasil 2. Toda novela do João em que eu estou também espero algo semelhante a Carminha. Porém, a Laureta, de Segundo Sol, foi bem diferente de Carminha, com histórias bem diferentes, a Mércia também é bem diferente das outras vilãs que João me deu de presente”, pontua a atriz.

Mesmo com personagens marcantes, a artista sempre é lembrada com a vilã e Avenida Brasil, interpretada há 12 anos. Depois disso, ela fez mais uma vilã com autoria de João Emanuel Carneiro, Laureta, que terminou sua trajetória com a queima de todo o dinheiro “conquistado”.

“Ela é um mistério enorme, só dia 15 de março quando as gravações acabarem, eu posso falar sobre ela, porque já vou entender quem foi a Mércia de João”, pontua.

A personagem de Adriana Esteves terá Luma como sua parceira na trama. A filha de Mércia vai viver um dilema ao amar o mesmo homem que a sua amiga Viola (Gabz). Vivendo em sintonia com a amiga, Luma verá a relação desestabilizada e com uma certa rivalidade após o triângulo que envolve Rudá (Nicolas Prattes).

“Os melhores trabalhos que a gente faz é em parceria e não de forma individual, e a Agatha é assim. Esse início com ela está muito gostoso e saber o quanto ela gosta dessa parceria. Vendo as cenas que a gente já fez, percebemos que temos uma à outra”, avalia.

Adriana Esteves confessa que a Mércia lhe pediu mais estudo e profundeza, ela revela que é apaixonada por psicanalise e por isso está animada com esse novo trabalho.

“Tenho afinidade com personagens que me pedem aprofundamento, gosto de dar aqueles mergulhos internos que me possibilitam muitas coisas dentro de mim. A Mércia é uma personagem que me possibilita isso. Quando eu falo que ela é misteriosa é porque é muito difícil explicar os lugares que ela me leva a cavucar em mim para poder fazer uma cena, passar uma estrutura, criar e viabilizar uma mulher. É o tipo de trabalho que eu gosto e me identifico. Esses personagens mais ambíguos e profundos são os que me animam”, finaliza.