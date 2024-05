Gaby Amarantos e Lucy Alves se unem e lançam música

Gaby Amarantos e Lucy Alves foram para o estúdio gravar “Tudo que eu faço é com Primor”. A mulher nortista e nordestina mostram, através dessa música, a essência vibrante e a riqueza cultural dessas regiões singulares do Brasil.

As artistas demonstraram grande felicidade ao vivenciarem essa experiência primorosa. "Eu tenho tudo a ver com essa música, e essa música comigo. Eu, como mulher preta nordestina estou muito feliz de estar aqui e acredito que estou representando muitas. Eu tô aqui porque minha trajetória importa e me identifico com cada sabor dessa canção", conta Lucy Alves.

Gaby Amarantos, por sua vez, também falou sobre a representatividade que sentiu com a música. “Além de falar dos sabores da minha terra, eu sinto que o Norte e o Nordeste são duas regiões coirmãs; a gente tem muita conexão. E me sinto feliz por ter duas mulheres maravilhosas trazendo esse protagonismo e a força da mulher para falar do sabor, de tudo que a gente gosta - e falar com amor", concluiu a cantora paraense.

Combinando suas origens e influências musicais únicas, as cantoras trazem uma mistura cativante de ritmos como o carimbó e o forró. A composição “Tudo que eu faço é com Primor” representa essas mulheres que inspiram, são primorosas e levam alegria por onde passam. A canção foi criada por duas nordestinas arretadas, uma de Alagoas e a outra do Ceará. Mazé Cavalcante e Zélia Santti têm na bagagem hits de sucesso, cantados por Simone e Simaria, Solange Almeida, Joelma, João Gomes, Mastruz com Leite, entre outros.

Em um arranjo que funde elementos do tradicional com o contemporâneo, a música “Tudo que eu faço é com Primor” oferece uma jornada sonora emocionante, guiada pela poderosa harmonia das vozes de Lucy Alves e Gaby Amarantos. A letra explora temas de identidade, pertencimento e superação, enquanto os ritmos envolventes transportam os ouvintes para as vibrantes cidades das regiões do Norte e Nordeste.

"A música é uma forma de contar histórias", diz a compositora Mazé Cavalcante. "E esta é a nossa história. Queremos que as pessoas se sintam conectadas não apenas à música, mas também à riqueza cultural e humana que a nossa região tem a oferecer”, completa Zélia Santti.

O projeto é um verdadeiro manifesto cultural - um tributo musical apaixonado à força, resiliência e beleza das mulheres. Destaca suas tradições, desafios e triunfos. “Com leveza e musicalidade, a composição promete enaltecer essas mulheres e lançar um olhar para as duas regiões do país. Estamos extremamente honrados por participar deste projeto e unir estas vozes em uma canção tão marcante que enaltece a mulher brasileira”, conta Claudio Vargas, VP e diretor comercial da Universal Music Brasil.



É hora de renovar a playlist. O single “Tudo que eu faço é com Primor” estará disponível a partir do dia 24 de maio nas principais plataformas digitais.