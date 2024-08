Renascer: José Bento tenta conquistar Lilith, mas leva fora da ‘nova Jacutinga’

Em “Renascer”, a fama de galanteador e mulherengo de José Bento (Marcello Melo Jr.) vai bem longe. Como quase sempre consegue o que quer, o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) já mira na sua próxima investida: Lilith (Lucy Alves). Apesar da tentativa, ele leva um fora.

Quando conheceu Norberto (Matheus Nachtergaele) e Rachid (Almir Sater), a “nova Jacutinga” resolveu acompanhar os dois até a vila. No bar, ela encanta a todos enquanto toca sanfona e canta. No meio do público, Bento fica admirado com o que vê e ouve.

Ao sair do palco e ir para o balcão, a forasteira é surpreendida com Bento. “Nunca ouvi ninguém que botasse um fole pra roncar tão bonito”, fala o filho de Inocêncio. “Eu agradeço o elogio, mas dispenso o exagero”, responde Lilith.

José Bento, então, a convida para uma dança. Ela aceita, sem saber o que virá. Ao tentar beijá-la, Bento é rejeitado por Lilith. “Não vai me dizer que você quer continuar em outro lugar”, pergunta. A resposta dela o surpreende: “Não diria em outro lugar. Diria com outra pessoa!”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)