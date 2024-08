Renascer: Damião recebe 'marca de lealdade' de Egídio

Em “Renascer”, o caso de Damião (Xamã) e Eliana (Sophie Charlotte) não é mais segredo para Egídio (Vladimir Brichta). A dondoca confessa que estava com o jagunço, mesmo se relacionando com o fazendeiro. A revelação faz Egídio ir atrás de Damião para resolver a situação.

O coronel Pica-Pau manda chamar Damão nos arredores da fazenda e fala que já sabe do caso com Eliana. Assustado, o ex-marido de Ritinha (Mell Muzzillo) afirma que se relacionou com a dondoca antes do romance entre ela e Egídio. O fazendeiro afirma que é difícil acreditar nessa história, mas Damião permanece mentindo. “O que uma mulher que pode ‘tá mais’ o senhor ia querer com um matuto feito eu?”, pergunta.

“E como a gente faz agora? Porque eu não posso contratar um sujeito que andou com minha mulher”, fala Egídio. O coronel, então, vai ao queimador e pega o ferro com a sua marca ardendo em brasa. Egídio quer uma prova de que Damião é confiável.

“Não é nada contra a sua palavra, mas eu preciso de alguém em quem eu possa confiar de olhos fechados”, declara Egídio. Damião entende, na hora, o que o patrão quer falar e levanta a camisa. “Em mim o senhor pode confiar até a morte”, exclama.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)