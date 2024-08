Renascer: Tião se torna suspeito por sumiço de Marçal

Em “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) sempre tenta dar um jeito de não ser responsabilizado pelos crimes que comete. Dessa vez, o coronel Pica-Pau acusa Tião (Irandhir Santos) de matar Marçal (Osvaldo Mil). Na verdade, foi o próprio fazendeiro que deu fim na vida do capanga.

Egídio mandou Marçal para as roças de Sandra (Giullia Buscacio), com o objetivo de dispersar os trabalhadores. Entre eles, estava Tião, uma das vítimas do ataque dos jagunços. O coronel Pica-Pau usa a possível vingança para levantar suspeitas contra o marido de Joana (Alice Carvalho).

Sandra leva Egídio às terras para ver o estrago feito, sem saber que o próprio pai é o mandante. “Foi Marçal, coronel. O seu capataz que estava à frente disso tudo”, diz Tião.

Egídio (Vladimir Brichta) não perde a chance de tentar se safar de mais um crime (Reprodução / Globo)

Quando retornam à fazenda, Egídio inverte o jogo e fala que Sandra fez mal em juntar Tião e Marçal, pois sabia das desavenças entre eles. “Agora você reze, viu?!”, fala Egídio. Sandra pergunta por qual motivo ela deveria fazer isso. “Oxente, pelo quê?! Como pelo quê?! Pra que Tião não tenha feito com Marçal o mesmo que fez com aqueles dois que tentaram bulir com Joana lá no mangue”, explica o fazendeiro.

Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) decidem esperar antes de prestar queixa à polícia (Reprodução / Globo)

As falas de Egídio são suficientes para Sandra ficar com dúvidas a respeito da inocência de Tião. Ao conversar com João Pedro (Juan Paiva), eles decidem esperar para prestar queixa do que aconteceu. “Se ele não aparecer nos próximos dias, nem que seja para acertar as contas lá na fazenda, eu vou acreditar que meu pai pode estar certo e Tião pode ter invadido a fazenda atrás de vingança”, declara Sandra.

