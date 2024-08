Renascer: Egídio arma novo crime após assassinar Marçal

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) sempre age com crueldade. Para conseguir o que quer, o fazendeiro é capaz de matar qualquer um, inclusive seu próprio capanga. Marçal (Osvaldo Mil) é mais uma vítima do pai de Sandra (Giullia Buscacio) e, agora, o coronel foca em seu objetivo final: dar fim à vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

VEJA MAIS

Marçal foi responsável pela tentativa de assassinato que Egídio sofreu. Após queimá-lo vivo, o fazendeiro conversa com as cinzas do ex-capanga. “Num me conformo depois desses anos todos você me aprontar uma coisa dessa! Justo você, Marçal, em quem eu confiei tanto, que esteve do meu lado uma vida inteira”, desabafa.

Marçal (Osvaldo Mil) é morto em fornalha (Reprodução / Globo)

Egídio chega a agradecer o antigo companheiro pelo tiro: “Mas eu não guardo mágoa nenhuma do que você me fez. Num entendo os seus motivos, mas mágoa, mágoa mesmo, também num guardo, não! Pelo contrário, lhe sou grato pelo que você me fez.” A conversa mórbida do fazendeiro não para por aí.

Egídio (Vladimir Brichta) quer ver se José Inocêncio (Marcos Palmeira) tem mesmo o corpo fechado (Reprodução / Globo)

Há boatos de que José Inocêncio tem o corpo fechado e, por isso, não morre. O coronel do cacau já passou por duas tocais e, mesmo assim, continua vivo. Entretanto, Egídio está disposto a testar se isso é realmente verdade. “Um tiro e vamos botar à prova esse teu corpo fechado”, diz.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)