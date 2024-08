Renascer: Eliana fica grávida e afirma que o filho é de Egídio, mas Damião acha que é o pai

Na novela “Renascer”, Eliana (Sophie Charlotte) é cheia de planos. Sempre buscando unicamente o seu próprio bem, a dondoca já aprontou muitas. Entretanto, algo inesperado entra no caminho dela: um bebê. Grávida, Eliana diz que o filho é de Egídio (Vladimir Brichta), mas Damião (Xamã) discorda.

Quando descobre que está esperando uma criança, a ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) fica em dúvida sobre a verdadeira paternidade do bebê. Mesmo com Egídio, Eliana mantém o caso com Damião. Então, ela decide terminar tudo com o ex-marido de Ritinha (Mell Muzzillo) e afirma que a gravidez é fruto da relação com o fazendeiro.

Eliana (Sophie Charlotte) afirma que Egídio (Vladimir Brichta) é o pai da criança (Reprodução / Globo)

Damião não acredita nessa história e tem certeza de que é o verdadeiro pai do bebê. Fazendo de tudo para ficar perto de Eliana, ele vai até Egídio e pede emprego nas terras da família Coutinho. A princípio, a resposta do coronel é negativa.

Damião (Xamã) acredita ser o verdadeiro pai do filho que Eliana (Sophie Charlotte) está esperando (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)