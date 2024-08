Renascer: após sumiço, Rachid e Dona Patroa/Iolanda têm reencontro caloroso

Na novela “Renascer”, Rachid (Almir Sater) sumiu do mapa por um tempo, deixando Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) e Norberto (Matheus Nachtergaele) preocupados. Após um tempo, o libanês retorna e encontra a amada cheia de raiva, mas com muita saudade. O reencontro de Rachid com a mãe de Sandra (Giullia Buscacio) promete ser caloroso.

Ao vê-lo, Dona Patroa/Iolanda fica em choque e promete fazê-lo pagar pelo sumiço. “Matar é pouco, seu turco lazarento! Eu quero é lhe arrancar o couro e fazer um chinelo que é pra poder pisar o dia inteiro em cima”, diz. Estressada com a situação, ela passa a jogar em Rachid todas as lembranças que ele trouxe.

Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) transforma toda a saudade de Rachid (Almir Sater) em raiva (Reprodução / Globo)

“Senhora Dona Iolanda, quer nós aqui ‘bra esse’? ‘Bra’ bater em nós? ‘Bra’ gritar com nós?”, pergunta o libanês. Lentamente, a raiva de Dona Patroa/Iolanda vai se esvaindo, dando lugar à saudade que apertava o peito. “Eu lhe beijo primeiro, mas, depois, eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu lhe mato”, confessa.

Reencontro de Rachid (Almir Sater) e Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado) termina na cama e com ultimato (Reprodução / Globo)

Dona Patroa/Iolanda se entrega aos beijos de Rachid e a situação evolui para algo além. Feliz pelo momento vivido, ela dá um ultimato ao libanês: “Se o senhor se for, vá sabendo que nós num ‘vai’ ficar aqui lhe esperando, que eu num nasci pra me amarrar a caixeiro-viajante.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)