Renascer: Sandra e João Pedro vivem novo encontro marcante

Em “Renascer”, mesmo com a separação, João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) parecem não superar o romance que viveram. Desiludida com a vida e decepcionada ao saber que as terras dadas por Egídio (Vladimir Brichta) não são tão boas, ela decide ir embora. Entretanto, a jovem não espera que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) a impeça de ir.

Zinha (Samantha Jones) fala para João Pedro (Juan Paiva) ir atrás da sua amada (Reprodução / Globo)

Zinha (Samantha Jones) é quem conta a João que Sandra está indo embora. “Anda lá, desgraça! Quer ficar aqui de conversa?”, alerta a amiga. O caçula de Inocêncio larga tudo que está fazendo, pega o cavalo e vai atrás da amada.

João Pedro (Juan Paiva) vai atrás de Sandra (Giullia Buscacio) e deixa tudo para encontrá-la (Reprodução / Globo)

Quando a alcança, se coloca na frente do carro dela. “Me dê licença?”, pede Sandra. Irritada, ela diz que poderia ter matado do rapaz. Entretanto, com jeitinho, João Pedro tenta convencê-la a não deixar o lugar.

Sandra (Giullia Buscacio) se surpreende com a atitude de João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

Depois de muito insistir, ele consegue o que tanto queria. “Me dê a sua palavra que você num vai embora sem se despedir”, fala João. Sandra, sem outra opção, aceita. “Você tem a minha palavra, coronel João Pedro”, afirma.

João Pedro (Juan Paiva) convence Sandra (Giullia Buscacio) e não ir embora sem se despedir antes (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)