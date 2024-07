Renascer: Egídio quer Sandra à frente dos negócios

Na novela “Renascer”, a briga entre a família de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Egídio (Vladimir Brichta) está longe de acabar. A mais nova arma do coronel Pica-Pau é sua própria filha, Sandra (Giullia Buscacio). Para tê-la ao lado nessa guerra, ele sugere que a moça assuma os negócios da família.

Sandra está fragilizada. Após se separar de João Pedro (Juan Paiva), perder a filha que esperavam e colocar um ponto final no casamento com o rapaz, ela recebe uma proposta surpreendente do pai.

Sandra (Giullia Buscacio) pode ser a nova "chefe" dos negócios de Egídio (Vladimir Brichta) (Reprodução / Globo)

Marçal (Osvaldo Mil) fala para Egídio que João Pedro foi a Ilhéus acompanhado por Mariana (Theresa Fonseca) para vender a safra do cacau refinado. O fazendeiro, então, usa essa informação para colocar Sandra a seu favor. “O senhor espera que eu tome frente dos seus negócios?”, pergunta a jovem.

João Pedro (Juan Paiva) e Mariana (Theresa Fonseca) foram juntos a Ilhéus (Reprtodução / Globo)

Sandra fica espantada com a ideia e reluta, afirmando que foi o ódio entre os Coutinho e os Inocêncio que botou fim no seu relacionamento com João Pedro. “E vai deixar um Inocêncio e a neta de Belarmino darem a volta em nossa família?”, questiona Egídio, atiçando a raiva da filha.

Egídio (Vladimir Brichta) quer usar a filha, Sandra (Giullia Buscacio), na briga contra a família de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

O coronel vai embora e deixa Sandra pensando na proposta feita.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)