Renascer: Sandra coloca fim definitivo no casamento com João Pedro

Em “Renascer”, o romance de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) chegou ao fim de forma definitiva. Após idas e vindas, casamento com troca de nomes e morte da filha que esperavam, Sandra não quer mais ficar com o homem que tanto amou. Em conversa, a filha de Egídio (Vladimir Brichta) repete frase que tanto ouviu de João Pedro.

A decisão de Sandra deixa João Pedro de coração partido. O filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) a encontra na cachoeira, lugar marcado por momentos de amor e paixão entre os dois. Lá, João Pedro jogou as cinzas da filha que perderam.

De forma sincera, o rapaz fala de seu pensamento para o futuro. “Eu tenho esperança que a gente consiga voltar a se amar como antes, Sandra”, declara João. Por outro lado, Sandra não concorda. Ela diz que muita coisa mudou entre eles e que não são mais o mesmos.

João Pedro afirma que o que ele sente ficou mais forte, mas a moça repete o que ouviu do marido muitas vezes: “Agora é o meu coração que tá fechado pro amor!”. Quando avisa que está indo embora, Sandra deixa João sem chão.

João Pedro (Juan Paiva) fica arrasado com a decisão de Sandra (Giullia Buscacio) (Reprodução / Globo)

“Se você se for, não vai ter mais nada pra mim também”, diz o rapaz. Sandra esclarece que deseja levar as boas lembranças que tiveram. Como símbolo do fim definitivo da relação, ela joga nas águas a aliança.

