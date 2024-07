Renascer: Mariana impressiona José Inocêncio ao falar sobre Aurora

Na novela “Renascer”, Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) já tiveram seus altos e baixos. Pelo visto, após um tempo, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) mudou completamente e chega a surpreender o coronel do cacau. Quando retorna da viagem romântica ao Espírito Santo, Inocêncio estranha o fato de Mariana estar na venda de Norberto, mas o que ele ouve dela causa maior impressão.

VEJA MAIS

Aparentemente satisfeito pela ex não morar mais com Egídio (Vladimir Brichta), o fazendeiro inicia uma conversa tranquila com Mariana. Ela, curiosa para saber como foi a viagem e o envolvimento do ex com Aurora (Malu Mader), logo pergunta: “Fora o cacau, o que mais você experimentou ali?”.

Inocêncio quer fugir de briga, então tenta mudar de assunto. Entretanto, Mariana permanece na mesma conversa. “Pelo que vi, vocês dois formam um belo casal: dona Aurora e coronel José Inocêncio”, afirma. O fazendeiro diz que não está atrás de mulher e que não tem mais idade para acreditar em um grande amor.

Nesse momento, Mariana o surpreende com as palavras. “Com outra ou sozinho, Inocêncio, eu quero te ver feliz, como você num foi do meu lado”, declara. O coronel fala que foi feliz ao lado dela, mas que Maria Santa (Duda Santos) foi a única pessoa que o fez se sentir completo. “eu preferia que você se permitisse ser feliz, Inocêncio. Queria que você vivesse o hoje e não preso aos tempos em que foi feliz junto de Maria Santa”, diz a ex.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)