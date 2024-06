Renascer: Malu Mader é confirmada no elenco da novela; conheça a personagem Aurora

Em “Renascer”, Malu Mader é a mais nova integrante do elenco. Após oito anos desde o último papel fixo em novela da Globo, a atriz retorna e assume o papel de Aurora, uma paixão de José Inocêncio.

Na versão de 1993, escrita por Benedito Ruy Barbosa, Aurora foi vivida por Mara Carvalho. A atriz, na época, era esposa de Antonio Fagundes - o José Inocêncio da primeira produção. Agora, no remake de Bruno Luperi, os papéis são de Malu Mader e Marcos Palmeira.

Na versão original de "Renascer", Aurora foi interpretada por Mara Carvalho (Reprodução / Globo)

A personagem entra na história quando Inocêncio viaja para o Espírito Santo, totalmente desiludido com Mariana - interpretada por Theresa Fonseca na versão de 2024 e por Adriana Esteves na obra original. Em terras capixabas, o coronel vai a uma grande fazenda e conhece a dona do local, Aurora. Ela, uma mulher forte e determinada, é alvo de interesse de Inocêncio, que decide comprar suas terras.

José Inocêncio (Antonio Fagundes) e Aurora (Mara Carvalho) na primeira versão de "Renascer" (Redprodução / Globo)

O desejo do coronel marca o início de uma relação intensa com Aurora. José Inocêncio está abalado pelo fim do casamento com Mariana e, de forma inevitável, é atraído pela fazendeira. Eles se entregam à paixão.

José Inocêncio é vivido por Marcos Palmeira em "Renascer" de 2024 (Reprodução / Globo)

Aurora é uma mulher decidida e propõe a Inocêncio que ele fique com ela no Espírito Santo ou a leve para Ilhéus, na Bahia. A escolha que o coronel tomará promete surpresas aos telespectadores.

Fernando (Marcos Palmeira) e Maria Clara (Malu Mader), de "Celebridade" (Reprodução / Globo)

Malu Mader e Marcos Palmeira já contracenaram como casal em 2003, na novela “Celebridade”. Os atores interpretaram Maria Clara e Fernando, protagonistas do folhetim.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)