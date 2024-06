Renascer: bebê de Teca nasce com apoio de Maria Santa e José Augusto se surpreende com ‘detalhe’

Em “Renascer”, após meses de espera e fortes emoções, o bebê de Teca (Lívia Silva) nasceu. A criança veio ao mundo com o apoio espiritual de Maria Santa (Duda Santos), tia-avó da menina, e ajuda de Buba (Gabriela Medeiros) e Inácia (Edvana Carvalho). Apesar da alegria envolvente do momento, um “detalhe” chama a atenção de José Augusto (Renan Monteiro), que é médico.

Espírito de Maria Santa (Duda Santos) volta para ajudar Teca (Lívia Silva) durante o nascimento do bebê (Reprodução / Globo)

Durante o parto, o espírito de Santinha se faz presente e acompanha Teca. Observando tudo, o grande amor de José Inocêncio (Marcos Palmeira) volta para abençoar a “boa hora”. Buba é quem conduz o nascimento do bebê, ao lado de Inácia - experiente no assunto.

Quando, enfim, a criança nasce, todos se emocionam. “Nasceu, Teca. Seu filho nasceu”, anuncia Buba. Inocêncio celebra: “E, pelo berro, já se vê que tem o pulmão forte!”.

Buba (Gabriela Medeiros) esteve ao lado de Teca (Lívia Silva) durante grande parte da gravidez (Reprodulção / Globo)

José Augusto aproveita e faz a avaliação inicial pós-parto. Constantemente o médico é questionado sobre o sexo do bebê, se é menino ou menina, mas desvia do assunto. Buba percebe a atitude do namorado e pergunta o que está acontecendo.

José Augusto (Renan Monteiro), médico, acredita que o bebê é intersexo (Reprodução / Globo)

“A criança nasceu com a genitália ambígua”, afirma o médico. Buba se assusta com o que ouve. “Eu quero ler mais pra entender e ir atrás de um especialista pra ter certeza, mas tudo indica que esse bebê é uma criança intersexo”, explica Guto.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)