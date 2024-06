Renascer: José Inocêncio anuncia separação de Mariana

Na novela “Renascer”, o casamento de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) está com os dias contados. O coronel foi até a casa que era de Jacutinga (Juliana Paes) perguntar se a mulher realmente quer deixar a fazenda e recebeu um sim como resposta. A neta de Belarmino (Antonio Calloni) ainda disse que quer as terras que pertenciam ao avô.

Inocêncio anuncia o divórcio para José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr.), Buba (Gabriela Medeiros), Teca (Lívia Silva), João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio). “Eu queria fazer um comunicado sobre meu casamento com Mariana. Na verdade, eu queria informar vocês que nós dois vamos ‘se’ separar”, avisa.

Ao lado do pai nessa decisão, Bento avisa que o coronel não perderá nada. “O contrato que vocês assinaram antes de casar defende todos seus direitos”, garante o rapaz. Formado em direito, Bento explica que Inocêncio e Mariana saem do relacionamento com “tudo que entrou e nenhum centavo a mais”.

João Pedro fica incomodado e questiona: “Ou seja, o senhor vai largar Mariana na rua da amargura?”. A crítica do rapaz incomoda Sandra, que não gosta da preocupação do marido com o ex-amor. “Isso aí é uma sacanagem sem tamanho, pra num falar coisa pior”, declara o caçula do fazendeiro.

Inocêncio garante que não deixará Mariana desamparada e que combinou de dar a ela metade do lucro da próxima safra de cacau. João Pedro rebate e diz que é pouco, mas Sandra discorda. “Eu não acho pouco, não. Acho até que o senhor tá sendo generoso demais”, fala a filha de Egídio (Vladimir Brichta).

Mexido com a situação, João Pedro dá resposta à esposa: “Porque num é você quem tá do outro lado!”. A reação do rapaz deixa Sandra enfurecida.

