Renascer: José Inocêncio alucina e vê Maria Santa no lugar de Mariana

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) nunca esqueceu o grande amor da sua vida: Maria Santa (Duda Santos). O coronel, mesmo casado com Mariana (Theresa Fonseca) lembra constantemente da falecida. Durante o casamento de João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio), ele vê Santinha no lugar da atual.

VEJA MAIS

Mariana está com as emoções à flor da pele durante a celebração. A jovem deixou João Pedro para ficar com Inocêncio, porém não se satisfaz com a escolha que fez - e nem com a felicidade do rapaz ao lado da filha de Egídio (Vladimir Brichta). Tomada por ciúmes e acompanhada por bebidas, ela passa a competir pela atenção de João Pedro.

A atitude de Mariana incomoda José Inocêncio, que logo dá um basta na situação. “Já chega, Mariana”, ordena o coronel, levando a moça para fora da pista de dança. “Inocêncio? Onde é que você tava?”, questiona a jovem. Mariana se recusa a ir embora e diz que a festa está apenas começando.

José Inocêncio insiste em levar a esposa embora, mas ela não quer e diz que continuará no casamento dançando. Enquanto a discussão aumenta, Inocêncio começa a alucinar e vê Maria Santa no lugar de Mariana. “Você não me vê mais, Inocêncio? O que preciso fazer pra você vê que eu existo? Que tô aqui, lhe esperando esse tempo todo”, fala a alucinação.

VEJA MAIS

Emocionado, Inocêncio diz que a vê e aceita dançar com ela. O coronel pensa que está com Maria Santa, quando, na verdade, está com Mariana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)