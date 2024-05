Renascer: José Inocêncio surpreende Buba e José Augusto com decisão

Na novela “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) nunca teve uma relação estável com os filhos. Após descobrir, por meio de Eliana (Sophie Charlotte), que Buba (Gabriela Medeiros) é uma mulher trans, o coronel discute com o primogênito, José Augusto (Renan Monteiro). Entretanto, o fazendeiro surpreende o filho e a psicóloga com decisão.

VEJA MAIS

Assim como João Pedro (Juan Paiva), Augusto decidiu sair da fazenda com Buba. A relação deles evoluiu para além da amizade e agora estão juntos. “Ninguém vai embora dessa casa”, fala Inocêncio.

Augusto afirma que já conversou tudo que tinha para conversar com o pai. “Painho deixou o seu ponto de vista muito claro ontem”, diz o médico. Inocêncio, então, reconhece sua atitude: “Aquilo foi ignorância de minha parte.”

Buba se manifesta e diz que, pelo menos, José Inocêncio reconhece. O coronel declara que não aceita a ida do filho, mas Augusto está irredutível e garante que é melhor assim, para evitar mais desgastes na relação.

VEJA MAIS

“Já perdi um filho em minha vida, não vou aguentar perder você e nem Buba por conta de uma besteira como essa”, revela Inocêncio, emocionado. “Não importa o quanto um homem pensa que sabe, nessa vida vamos ter sempre o que aprender. Não quero saber de filho meu longe das minhas vistas e nem você, minha filha”, surpreende o coronel, com fala direta a Buba.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)