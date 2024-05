Renascer: Dona Patroa e Tião encurralam Egídio

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) assedia Joana (Alice Carvalho) desde que a conheceu. A esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos) já passou por diversas situações constrangedoras com o patrão. Em plano armado pelo casal, com apoio de Dona Patroa/Iolanda (Camila Morgado), o fazendeiro é encurralado.

Egídio entregou uma grande quantia em dinheiro a Tião, que não foi embora. O ex-catador de caranguejo voltou à casa e pegou seu facão. Acompanhado pela mãe de Sandra (Giullia Buscacio), Tião enfrenta o patrão.

Joana se livra da violência com a chegada de Tião e Dona Patroa/Iolanda. “Eu, eu acho que posso explicar”, fala Egídio, tentando se justificar. “Vai se explicar pra quem? Pra mim ou pro marido dela?”, pergunta a mulher do coronel.

Tião Galinha (Irandhir Santos) mira facão em Egídio (Vladimir Brichta) (Reprodução / Globo)

Tião, que sabe de todo o plano e da proposta do fazendeiro, se faz de desentendido e pergunta se era para isso o valor dado. “O dinheiro que o coronel me deu hoje cedo, dizendo que eram os meus direitos. Direitos de quê, eu me pergunto? De corno? Eu mato ele, Dona Patroa?”, questiona.

Dona Patroa/Iolanda não quer matança e sai em defesa do casal: “Não, Tião. Pegue sua mulher e sua família e vá embora daqui. E eu lhe garanto que não vai ninguém atrás de vocês.” A mulher pergunta a Egídio se alguém vai e ele declara que não.

Tião Galinha e Joana conseguem ir embora da fazenda de Egídio. Deixado no local com a esposa, o coronel reclama do dinheiro “perdido”. “E lhe deixou vivo. Levante as mãos pro céu e agradeça! Agora anda, vá vestir suas calças que você tá ridículo desse jeito, coronel”, fala Dona Patroa/Iolanda.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)