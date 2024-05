Renascer: Teca tem visão do passado e aponta arma para Mariana

Em “Renascer”, Teca (Lívia Silva) cansou do cuidado excessivo que recebia na casa de José Inocêncio (Marcos Palmeira), principalmente por saber que o filho esperado não é de José Venâncio (Rodrigo Simas). A garota decidiu morar com Morena (Ana Cecília Costa) e Deocleciano (Jackson Antunes). Mariana (Theresa Fonseca), que também está na residência do casal, é surpreendida por atitude de Teca no meio da madrugada.

À noite, a amiga de Buba (Gabriela Medeiros) sente que já esteve naquele lugar antes. Com visões do passado, Teca se espanta. “Deve ter sido só coisa de sua cabeça. É, só pode ter sido isso”, fala a menina para si.

A sensação familiar volta e Teca tem memórias de uma vida anterior, onde vê coronel Belarmino (Antonio Calloni) e a versão mais jovem de José Inocêncio (Humberto Carrão). Na casa de Inocêncio, Inácia (Edvana Carvalho) sente que a menina está passando por um momento diferente. “Tô vendo que essa noite vai ser longa pra mim e pra você, Teca”, comenta.

Na nova casa, Teca sente algo inexplicável que a faz levantar e ir até a sala. Lá, ela caminha na penumbra e se depara com a arma de Belarmino. Sob influência de uma força, a menina tem visões de quando o coronel morreu e do dia em que armou uma tocaia para Inocêncio.

Teca (Lívia Silva) e Mariana (Theresa Fonseca) (Reprodução / Globo)

Teca, em completo transe, pega a arma e vai até o quarto. Mirando em Mariana, a menina diz coisas estranhas. “Agora eu te mato. Dessa vez você não me escapa, maldito”, fala sem consciência do que é dito. A mulher de Inocêncio acorda e se assusta ao perceber que está na mira de Teca.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)