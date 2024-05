Renascer: Mariana e José Inocêncio discutem sobre João Pedro

Em “Renascer”, parece que a paixão de Mariana (Theresa Fonseca) por João Pedro (Juan Paiva) nunca passou. Mesmo casada com o pai do rapaz, o coronel José Inocêncio (Marcos Palmeira), ela demonstra infelicidade ao saber que Pedro se casará com Sandra (Giullia Buscacio). As atitudes da jovem deixam o marido intrigado.

Mariana pressiona José Inocêncio a impedir o casamento entre o enteado e a filha de Egídio (Vladimir Brichta). O coronel, então, resolve chamar a mulher pra conversar e ela pede pra deixá-la em paz. “Num deixo, não, senhora! Que esse teu ciúme de João Pedro passou da conta tem muito tempo”, fala Inocêncio.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) avisa que Mariana (Theresa Fonseca) pode ir atrás de João Pedro (Juan Paiva) (Reprodução / Globo)

Ela tenta se justificar e diz que não é ciúme, mas benquerer. Entretanto, José Inocêncio não acredita na conversa e pergunta se Mariana gostaria de estar no lugar de Sandra no casamento. A jovem se mostra ofendida e afirma que, se quisesse João Pedro, não teria casado com Inocêncio.

“Será que você num tá arrependida de ter se casado comigo, invés de ter fugido mais João Pedro daqui?”, questiona o coronel. Mariana provoca Inocêncio: “E se eu tivesse?”. No mesmo instante, o coronel fala que ela é livre para ir atrás do namorado de Sandra.

Mariana continua afirmando que só está preocupada, mas Inocêncio continua irredutível no que acredita. “Se for da sua vontade, vá atrás dele. Quem sabe você num consegue fazer ele mudar se ideia, ainda que tenha que ficar com ele”, declara.

