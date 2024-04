Renascer: Mariana faz revelação surpreendente a João Pedro

Em “Renascer”, o romance entre Mariana (Theresa Fonseca) e João Pedro (Juan Paiva) foi curto, mas parece que ela não esqueceu o filho caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Com o rompimento de João Pedro e Sandra (Giullia Buscacio), a jovem comemora e revela segredo ao rapaz.

Mesmo casada com José Inocêncio, Mariana se alegra com o término de João Pedro. Ela procura o filho do coronel para falar que ficou orgulhosa da atitude dele. Por sua vez, João Pedro diz que não mandou Sandra embora, mas que ela foi porque quis. “E você não segurou ela por quê?”, questiona a neta de Belarmino (Antonio Calloni).

O filho de Inocêncio e Maria Santa (Duda Santos) desconversa e Mariana aproveita para abrir o coração. “O que eu disse naquele dia, que quando uma pessoa ama a outra não pensa duas vezes antes de casar, queria que você soubesse que eu tava falando de Sandra. Não tava falando de nós”, se declara. João Pedro logo diz que não existiu um “nós dois”. “Teve pra mim”, confessa a jovem.

João reage e fala que Mariana não pensou duas vezes antes de se casar com José Inocêncio. “Pensei mais do que isso, João. A verdade é que estou pensando até hoje. Não queria que você sofresse com isso, só queria que você soubesse”, revela. João Pedro fica surpreso com o que ouve.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)