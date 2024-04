Renascer: Sandra volta para casa, mas é expulsa por Egídio

Em “Renascer”, o namoro de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) parece ter chegado ao fim. Após discussão na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e bate boca com Mariana (Theresa Fonseca), a filha de Egídio (Vladimir Brichta) volta para casa, mas é expulsa pelo pai.

José Inocêncio aconselha Sandra e João Pedro que se casem logo, pois teme uma confusão maior com Egídio. “Pra lhe ser franco: se esse casamento não estiver mesmo em questão, eu sugiro que você volte lá de onde veio, Sandra, antes que uma desgraça aconteça”, fala.

João Pedro diz que a moça não quer voltar para casa e o pai lhe diz que eles devem casar, já que se gostam. O rapaz recusa e afirma que não haverá casamento. Inocêncio questiona se o filho gosta mesmo de Sandra, mas o rapaz fala que não é questão de gostar. Mariana se intromete na conversa: “Se gosta, mas não se ama.”

Mariana (Theresa Fonseca) diz que João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) não se amam (Reprodução / Globo)

Sandra não gosta do que ouve e retruca Mariana, que não lhe poupa palavras. “Pois eu acho que quando duas pessoas se amam, mas se amam de verdade, não pensam duas vezes”, responde a mulher do coronel. A filha de Egídio pergunta quantas vezes Mariana pensou antes de se casar e vai embora. “Desaforada, isso sim!”, comenta Mariana sobre a namorada de João Pedro.

Depois da discussão, Sandra conversa com o filho de Inocêncio, que fala mais uma vez sobre seu coração estar fechado para o amor. Uma nova briga inicia e Sandra volta para casa. Ao chegar, sua mãe a recebe surpresa. “Pelas chagas de Cristo! Sandra?! Filha do céu, você quase me mata de susto. Eu não tava esperando por isso, filha”, diz Dona Patroa.

Egídio (Vladimir Brichta) não aceita Sandra (Giullia Buscacio) de volta em casa (Reprodução / Globo)

A jovem confessa que achou melhor voltar para casa. A chegada da filha não agrada Egídio, já que Sandra foi embora brigada para ficar com João Pedro. “Pois então volte pelo mesmo caminho que veio, que você já num é mais bem-vinda nessa casa”, exclama o fazendeiro.

