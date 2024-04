Renascer: Damião se entrega ao desejo e trai Ritinha com Eliana

Na novela “Renascer”, o casamento de Ritinha (Mell Muzzillo) e Damião (Xamã) é abalado com a chegada de Eliana (Sophie Charlotte). A ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) resolveu ir até a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e, durante passeio a cavalo, seduz Damião. O ex-matador não resiste e se entrega ao momento.

VEJA MAIS

Ritinha já desconfia de Eliana e não gosta de saber que o marido está mostrando as terras do coronel à dondoca. “Você num tinha nada que ter levado aquela uma até a roça, ainda mais só os dois. Você agora virou pajé de mulher largada, foi?”, fala a mulher de Damião. Ele argumenta e questiona se deveria deixá-la sozinha com o risco de se perder nas matas.

Ritinha (Mell Muzzillo) avisa a Damião (Xamã) que, se ele o trair, ela também o trairá (Reprodução / Globo)

Sem papas na língua, Ritinha é direta: “Olhe cá, Damião. Se você me botar chifre, eu também lhe boto, tá certo? Estamos combinados?”. Apesar da ameaça, o ex-matador não resiste à sedução de Eliana.

Durante o passeio a cavalo pela fazenda, com trocas de olhares e indiretas, Eliana diz que quer ir às barcaças. Damião fala que não tem gente trabalhando lá. “Por que você acha que me deu vontade?”, pergunta a ex-modelo. No local, ela se aproxima do marido de Ritinha e expressa seu desejo.

Eliana (Sophie Charlotte) seduz Damião (Xamã) (Reprodução / Globo)

“O teu patrão não precisa ficar sabendo, nem a tua mulher”, declara Eliana. Depois, ela pergunta se é verdade que ele já matou algumas pessoas e Damião confirma. Encarando o ex-matador, a dondoca diz que não parece que ele já matou, e pergunta: “E o que você vê nos meus olhos, Damião?”. Seduzido por ela, ele fala que vê “uma tentação dos infernos”.

Eliana questiona a falta de atitude de Damião, que logo afirma ser casado. Ela esclarece que não quer tomar o marido de Ritinha. “Quero te usar, Damião. E, depois, te jogar fora”, confessa a ex-modelo. Ele não resiste e se entrega, beijando Eliana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)