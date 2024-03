Renascer: Eliana visita família de José Venâncio em Ilhéus

Na novela “Renascer”, Eliana (Sophie Charlotte) não desiste fácil do casamento com José Venâncio (Rodrigo Simas), mesmo com os conselhos de Kika (Juliane Araújo). Dessa vez, a dondoca vai a Ilhéus, até a fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

VEJA MAIS

Eliana volta à vida de Venâncio quando o ajuda a procurar por Teca (Lívia Silva), menina abrigada por Buba (Gabriela Medeiros) após ser atropelada pela psicóloga. Durante a confusão, Eliana seduz o publicitário novamente e diz que eles podem dar o neto t]ão sonhado por Inocêncio.

Venâncio confessa a Buba que encontrou Teca com a ajuda da ex-mulher e não nega que se deixou envolver por ela. Eliana não desiste de tentar reconquistá-lo, apesar dos conselhos de Kika para esquecer o herdeiro de Inocêncio.

O novo passo de Eliana será em Ilhéus. A dondoca decide ir à fazenda do coronel e logo deixa Damião (Xamã) e Egídio (Vladimir Brichta) aos seus pés. Kika será a responsável por contar a Venâncio sobre a peripécia da ex-mulher dele.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)