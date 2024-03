Renascer: Eliana promete se vingar de José Venâncio e deixa Eriberto assustado

Na novela “Renascer”, as esperanças de Eliana (Sophie Charlotte) de que José Venâncio (Rodrigo Simas) volte para casa parecem não ter fim. Entretanto, os planos do publicitário mudaram e, agora, terá um filho com Buba (Gabriela Medeiros). A decisão do ex-marido deixa Eliana irritada.

Eriberto (Pedro Neschling) é o responsável por dar a notícia a Eliana. “É isso mesmo, Eliana, enquanto você tá aqui ‘ganhando tempo’ eles estão tocando o barco”, fala o sócio do publicitário. A mulher fica irritada e promete se vingar do ex, mesmo com os conselhos do amigo.

“Eu vou superar, depois que aquele maldito me pagar por tudo o que ele me fez”, afirma Eliana. O juramento deixa Eriberto assustado.

Buba e Venâncio vão assumir o filho de Teca (Lívia Silva), após o nascimento do bebê.

