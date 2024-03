Renascer: Teca fala que acha que conhece José Inocêncio e deixa Buba intrigada

Em “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) acolhe uma menina em situação de rua: Teca (Lívia Silva). A moça, que está grávida, foi atropelada pela namorada de José Venâncio (Rodrigo Simas). Agora, Buba decide mantê-la em casa até o nascimento do bebê, mas estranha um comentário da jovem.

A psicóloga diz a Venâncio que se Teca quiser ficar com a criança após o nascimento, ela irá ajudá-la. “Se ela não quiser, eu fico”, afirma Buba. O publicitário tenta conversar com a namorada sobre o assunto, que está irredutível com sua decisão.

Na casa de Buba, Teca olha o quadro de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e fala que acha que o conhece. A psicóloga fica intrigada, já que os dois ainda não se viram.

Na primeira versão de “Renascer” (1993), escrita por Benedito Ruy Barbosa, Teca e Inocêncio possuíam uma relação familiar: a jovem era neta de Marianinha, irmã mais velha de Maria Santa (Duda Santos). Apesar de não aparecer na trama, Marianinha foi citada diversas vezes.

A irmã mais velha de Santinha foi expulsa de casa pelos pais ao revelar que estava grávida. A falecida esposa de Inocêncio sempre teve curiosidade sobre o paradeiro da irmã, que nunca mais foi vista.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)