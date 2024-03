Renascer: João Pedro procura José Inocêncio para ‘acertar as contas’

Em “Renascer”, a relação entre João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) tem se abalado cada vez mais. Após ver Mariana (Theresa Fonseca) se casar com o pai e flagrar o casal em momento íntimo, o caçula do coronel do cacau não quer mais trabalhar na fazenda.

Cheio de autoridade, João Pedro diz que a conversa que quer ter com Inocêncio “não é na qualidade de filho”. O tom do rapaz assusta o pai, que logo questiona o que está acontecendo. “Eu vim aqui acertar minhas contas com o senhor, pra poder seguir o meu caminho”, explica o filho.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) não aceita a atitude do filho (Reprodução / Globo)

A atitude do rapaz é estranha para José Inocêncio, que fica inconformado com o pedido.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)