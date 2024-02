Renascer: Mariana pensa em João Pedro durante lua de mel com José Inocêncio

Em “Renascer”, após oficializarem a união com direito à festança na fazenda, Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) aproveitam os primeiros dias de casados em Ilhéus, Bahia. Entretanto, apesar de ser madrasta de João Pedro (Juan Paiva), a neta de Belarmino (Antonio Calloni) não deixa de pensar no rapaz - nem quando está na cama com o coronel do cacau.

Mariana fala para Inocêncio que eles não dançaram durante a celebração do casamento e ele diz que não sabia do desejo da amada. “Questão, questão, num fazia não. Mas teria feito gosto, sabe”, diz a moça. O fazendeiro, então, se mostra um ótimo pé de valsa e tira a esposa para dançar.

O clima entre o casal esquenta e eles vão para cama, mas, ao abrir os olhos, Mariana vê João Pedro no lugar de José Inocêncio e se assusta. Logo o coronel percebe que há algo estranho e questiona o que aconteceu, mas ela diz: “Nada, painho. Só me beija.”

No dia seguinte, Mariana chega amorosa com José Inocêncio, que joga um balde de água fria na moça. “Se aquiete, menina”, fala. Ela reclama e diz que não parece “painho”, e, sim, o “coronel José Inocêncio”.

