Renascer: Mariana e José Inocêncio se casam em festança na fazenda

Na novela “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) deixou os dias de luto por Maria Santa (Duda Santos) para trás e está focado em seu novo amor, Mariana (Theresa Fonseca). A neta de Belarmino (Antonio Calloni) fisgou o coração do coronel do cacau e a união será oficializada com uma festança.

Mesmo com o desgosto de João Pedro (Juan Paiva), que é apaixonado pela moça, Inocêncio e Mariana se casam. O fazendeiro ordena que os filhos estejam na celebração, mas o caçula se recusa a comparecer. Incentivado por Zinha (Samantha Jones) a ir, João Pedro diz que não vai “pra não ter que chorar”.

Mariana (Theresa Fonseca) se casa com um vestido branco longo e sem mangas (Reprodução / Globo)

O casamento é abençoado por Pastor Lívio (Breno da Matta). “Estamos hoje aqui reunidos porque o amor não conhece idade e nem fronteiras. Estamos aqui porque o amor é aquilo que nos une, não o que nos separa. Amor é o que nos aproxima de Deus, porque amor é, em suas infinitas formas, a porta por onde Deus entra em nossos corações”, fala.

Após o “sim”, Mariana flagra João Pedro espiando de longe a festa e fica sentida com a tristeza no olhar do rapaz.

Mariana (Theresa Fonseca) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) se casam sob a bênção de Pastor Lívio (Brendo da Matta) (Reprodução / Globo)

José Inocêncio veste um terno claro, assim como no primeiro casório, em harmonia com o vestido de Mariana - que é branco e sem mangas. Com os cabelos soltos, a jovem usa pequenas flores brancas como detalhe.

