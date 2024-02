Renascer: Norberto se emociona com despedida de Jacutinga

Em “Renascer”, chegou a hora de se despedir de Jacutinga, interpretada por Juliana Paes nas duas fases da novela. A dona do bordel vai embora do vilarejo e deixa Norberto (Matheus Nachtergaele) emocionado com a partida.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Renascer: conheça José Augusto, primogênito de José Inocêncio]]

No dia do casamento de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca), Jacutinga observa a rua pela janela e lembra de quando sua casa era cheia de pessoas e alegria. Noberto chega para levá-la ao casório, mas se espanta com o ambiente. “O que aconteceu com essa casa, meu pai amado?”, questiona.

A dona do bordel diz que estava pensando nele e que iria passar na venda para “tomar a derradeira”, mas que ele lhe poupou trabalho. Norberto não tem tempo para se lamentar, já que Jacutinga fala que não quer “choro, nem vela” e tira os cabelos artificiais.

“Queria que todos se lembrassem desta casa pelos momentos felizes que tivemos aqui dentro”, fala a personagem de Juliana Paes. Norberto afirma que a partida dela o matará, mas ela lhe pede uma última dança.

Antes de realizar o desejo, Jacutinga fala o verdadeiro motivo da ida: “Casei Maria Santa mais José Inocêncio, botei no mundo os quatro filhos deles e levei embora com minhas mãos aquele amor. Não tem um dia que eu não tenha me cobrado por aquilo, sabe? Agora eu posso ir embora, sabendo que essas mãos também lhe trouxeram, pelo bem ou pelo mal, um novo amor.”

Jacutinga (Juliana Paes) e Norberto (Matheus Nachtergaele) dançam como nos velhos tempos (Reprodução / Globo)

Emocionado, Norberto tenta convencê-la a ficar, prometendo comprar a casa, colocar pessoas para trabalhar lá e lhe dar tudo. Entretanto, Jacutinga está decidida e reforça que nenhum dinheiro pagará as coisas boas que ela levará ao ir embora.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de Oliberal.com, Bruno Magno)