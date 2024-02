Renascer: José Bento exige parte da herança de José Inocêncio

Em “Renascer”, o amor entre José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) só tem crescido e os dois estão a cada dia mais perto do casamento. Entretanto, nem todos ficaram felizes com a novidade. Além de João Pedro (Juan Paiva), que é apaixonado por Mariana, José Bento (Marcello Melo Jr.) também não gosta nem um pouco da notícia, já que está preocupado com a herança do pai.

O coronel do cacau convocou os filhos à fazenda para apresentar Mariana, a neta de Belarmino (Antonio Calloni), e anunciar o casório. Apesar da ausência de José Augusto (Renan Monteiro), que nem atendeu às ligações do pai, Inocêncio revelará a José Bento e José Venâncio (Rodrigo Simas) que seguiu em frente.

Entretanto, Bento não se satisfaz com a atitude do pai. O fazendeiro é questionado se esqueceu de Maria Santa (Duda Santos) e diz que nunca vai, mas se conformou e isso basta. “Pois o senhor tem o meu apoio”, diz Venâncio sobre a decisão de Inocêncio.

Bento continua discordando e fala que Mariana dará um golpe em José Inocêncio, mas João Pedro exige que o irmão respeite a moça. “Respeito por quê? E por quem? Por umazinha que painho tirou da casa de Jacutinga pra poder satisfazer as suas fantasias? Pra mim, ela é uma aproveitadora, sim”, fala o segundo filho do coronel.

No dia seguinte, José Bento confessa a José Venâncio que sua preocupação é com a herança e diz que ele deve dividir tudo antes do casamento. “Painho pode se casar com o diabo se ele quiser. Mas antes ele tem que fazer a partilha entre nós, os filhos de Maria Santa. E tudo o que é dela nessa fazenda”, exclama.

O rapaz não perde tempo e vai logo conversar com o pai sobre o assunto, que logo se revolta. “É simples, painho: ou você resolve essa partilha ou não se casa com Mariana”, afirma Bento.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)