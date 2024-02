Renascer: Egídio engana Tião com proposta de trabalho

Na novela “Renascer”, Tião Galinha (Irandhir Santos) recebe uma proposta aparentemente boa de Egídio (Vladimir Brichta), mas, na verdade, não há boas intenções. O fazendeiro, contrariado, considera o pedido de Padre Santo (Chico Diaz) e recebe na fazenda o ex-catador de caranguejo com a mulher, Joana (Alice Carvalho), e os dois filhos.

Tião fica maravilhado com as terras de Egídio e acredita que algo melhor está por vir. O filho do falecido coronel Firmino (Enrique Diaz) mostra a fazenda para o ex-catador. “Essa fazenda era de meu pai. E eu tô retomando ela depois de muitos anos”, fala.

Egídio explica a Tião que não consegue contratar muitas pessoas com carteira assinada, mas o ex-catador responde que nem sabe do que se trata. O fazendeiro logo se aproveita da inocência do homem e lhe oferece um “contrato”. “Eu entro com a terra, você com o trabalho. A gente divide os lucros no meio. Você vai ter o direito a um pedaço de terra, pra plantar e colher no tempo livre, e a casa, mas ainda vai ter as suas obrigações aqui na fazenda, como toda essa gente”, propõe.

Humildemente, Tião aceita e fica agradecido pela “bondade” de Egídio, sem imaginar o que está por trás da “oferta de emprego”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)