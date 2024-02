Alice Carvalho, a Joaninha de ‘Renascer’, rebate críticas à aparência na web

Alice Carvalho, atriz que interpretará a personagem Joaninha na novela ‘Renascer’, a partir desta quarta-feira (21), reagiu às críticas que tem recebido na web. No X, antigo Twitter, a artista relatou que alguns internautas a consideram "feia demais para o papel”.

Joaninha é esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos), que sofrerá assédio do vilão Egídio (Vladimir Brichta) e se envolve com o Pastor Lívio (Breno da Matta), por quem se apaixona.

“Claro que já estão me chamando de feia demais para ser Joaninha em todas as publicações que saíram da personagem”, escreveu Alice na publicação. “Tá bom, eu já entendi. Vai a feinha mesmo... Fé!", finalizou a atriz.

Mesmo com as críticas, Alice recebeu apoio de vários internautas, entre eles, a colega Ana Hikari. "É preciso muita coragem para falar uma merda dessa, viu?!", reagiu. O ator Matheus Dias também a defendeu: "Você é lindíssima e seu trabalho é impecável. O resto é só gente mal intencionada e frustrada. Evita ficar lendo essas coisas. Sucesso!". "Não existe atriz feia, existe atriz que se dá de corpo e alma para o personagem", defendeu outro internauta.

Alice Carvalho

Natural de Rio Grande do Norte, a atriz e roteirista ganhou notoriedade no ano passado ao interpretar Dinorah na série ‘Cangaço Novo’, do Prime Video. Aos 27 anos, Alice coleciona participações em filmes, séries e webséries - entre eles, ‘Segunda Chamada’ (2019) e ‘Angela’ (2023), cinebiografia de Angela Diniz.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)