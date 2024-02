Renascer: Damião encontra a fazenda de José Inocêncio e fica à espreita

Em “Renascer”, Damião (Xamã) tem causado estranheza pela região. O primeiro a desconfiar é Norberto (Matheus Nachtergaele), ao ser questionado sobre José Inocêncio (Marcos Palmeira) pelo misterioso forasteiro. Damião fala pouco de si para o dono do bar e diz que quer um emprego na fazenda.

O recém-chegado explica a Norberto que nasceu na região, mas teve que sair devido ao prejuízo causado pela vassoura-de-bruxa, uma praga que acabou com a produção de cacau. “O amigo é de pouca fala”, observa Norberto. Damião revida e afirma que o dono do bar fala até mais do que deveria.

Após a conversa com Norberto, Damião monta em seu cavalo e vai à fazenda de José Inocêncio. Enquanto vigia o local, ele pega uma arma a ponta em direção à casa. “Encontrei sua toca”, fala sozinho.

