Xamã estudou o ciclo do cacau para estrear na novela Renascer

Em sua primeira participação em uma novela, o cantor Xamã tem realizado preparações para atuar no remake de “Renascer”, que estreia na noite desta segunda-feira (22), às 21h. A novela terá um foco narrativo na produção do cacau no sul da Bahia, depois da devastação feita pela vassoura-de-bruxa na década de 90 e a reconstrução da cultura.

VEJA MAIS:

Xamã, que interpretará o personagem Damião, confessou em uma entrevista ao Globo Rural que nunca teve nenhum contato com o fruto do cacau. Ele e o elenco da novela estão recebendo uma imersão de estudos sobre o ciclo produtivo do cacau na cidade de Ilhéus, onde ocorrem as gravações de Renascer.

“É meu primeiro contato com o fruto do cacau. Fizemos uma imersão em uma fazenda, vivendo toda a atmosfera do cacau. Com a mão na massa aprendi mais sobre o processo de fertilização, como é o plantio, com eles se adaptaram para esse novo momento depois da vassoura-de-bruxa. Antes, só tinha noção do sabor do chocolate mesmo”, explica o cantor.

Ainda segundo Xamã, a preparação realizada com os produtores do fruto foi importante para que o elenco entendesse toda a ambientação do cacau na novela. “A gente chamava os caras que sabiam tudo de ‘minhoca da terra’. Esse ambiente na fazenda criou a atmosfera para a gente entender como os cacauicultores fazem na vida real”, destaca.

Para representar de forma fidedigna toda a cadeia produtiva do cacau, a produção da novela conta com a consulta ambiental Dayana Andrade. Ela garante que os telespectadores irão perceber o conhecimento adquiridos pelos atores sobre o cacau já no primeiro episódio.

“A poda é uma ação muito visual que vai dar para ser representada logo nas primeiras cenas no manejo da cabruca. Essa é uma dinâmica feita em um sistema de plantio de cacau em agrofloresta”, conta a especialista.

“Renascer” é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de seu avô Benedito Ruy Barbosa. A trama estreia segunda-feira, 22 de janeiro, na TV Globo.