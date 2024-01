Chico Diaz e Marcello Melo Jr. falam sobre suas relações de carinho com o Pará

Durante a festa de lançamento da novela "Renascer", a nova produção da Globo no horário das 21h, os atores Marcello Melo Jr. e Chico Diaz falaram sobre seus personagens e sua relação com o Pará, estado que tem um lugar especial na vida dos dois artistas.

Segundo Marcello, seu personagem, José Bento, vai movimentar a trama da novela. "Ele é o segundo irmão da família Inocêncio, é um bon vivant, que ao invés de trabalhar, gosta mais de se divertir. Ele vai manipular um pouquinho os irmãos, mas também vai divertir bastante a galera".

Marcello também destacou que a 3ª temporada de Arcanjo Renegado, série da qual é protagonista, se passará em Belém, cidade que ele já visitou. Uma das coisas mais marcantes de sua passagem pela capital, segundo ele, foi a chance de poder provar a castanha-do-Pará in natura. "Eu gravei comendo a castanha do Pará vinda direto do pé. Você vê que é uma coisa natural, orgânica, e uma coisa que as pessoas deveriam experimentar", salienta o artista.

Chico Diaz, que estava longe do horário nobre desde "Velho Chico", também integra o elenco de "Renascer" interpretando Padre Santo, um personagem místico que vai estar envolvido na trama de muitos personagens.

Para a sua interpretação, Chico Diaz explica que se inspirou em figuras como Dom Helder Câmara, Frei Beto e padre Julio Lancellotti.

O ator experiente tem uma relação íntima com o Pará. Ele conta que, em breve, pretende visitar novamente o Estado. "Acho um dos estados mais charmosos do Brasil, gosto da gastronomia, gosto muito do povo, da música paraense. Sou amigo de dona Onete, Dira Paes... Lembro que eu fiz 'Sol do meio dia', filme que me obrigou a estar lá por 3 meses, então eu mergulhei na cultura paraense", afirma o ator.

A novela "Renascer" estreia na próxima segunda-feira (22). A produção é um remake adaptado por Bruno Luperi.