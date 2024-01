Renascer: Remake tem mais de 11 mil metros quadrados em cidades cenográficas

O remake de “Renascer”, novela de 1993 escrita por Benedito Ruy Barbosa, estreia na próxima segunda-feira, 22. A trama substitui “Terra e Paixão”, de Walcyr Carrasco. Ao todo, a ambientação é formada por três cidades cinematográficas com mais de 11 mil metros quadrados e cenários fixos no estúdio. Fábio Rangel é o cenógrafo responsável.

VEJA MAIS

O maior espaço é destinado ao vilarejo de Ilhéus e possui 6,4 mil metros quadrados. Lá estão a venda de Norberto (Matheus Nachtergaele) e a casa de Jacutinga (Juliana Paes). Em seguida, vem a sede da Fazenda Jequitibá de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira), com 3 mil metros quadrados. Por fim, a menor cidade cinematográfica possui 2,1 mil metros quadrados e é o anexo da sede, ambiente de produção de cacau com barcaças - estruturas de madeira usadas para secagem e pisada do cacau. No total, 11,5 mil metros quadrados abrangem os três ambientes.

No estúdio do MG4 da Globo, que detém o maior complexo de produção de conteúdo da América Latina, estão localizados outros cenários fixos, como a parte interna da casa de José Inocêncio e a casa de Egídio (Vladimir Brichta) durante a segunda fase.

Quando começa “Renascer”?

A novela “Renascer” inicia na próxima segunda-feira, dia 22 de janeiro, no horário das 21h.

Sobre o que é a novela “Renascer”?

A trama é remake da obra de Benedito Ruy Barbosa, de 1993. Com autoria de Bruno Luperi, neto de Benedito, “Renascer” conta a história de José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira), um jovem que chega a Ilhéus, na Bahia e constrói um império com produção cacaueira.

Casado com Maria Santa (Duda Santos), o coronel vive em conflito com o filho mais novo, João Pedro (Juan Paiva), e o culpa pela morte da mãe - que não resistiu ao parto. A relação de pai e filho piora quando Mariana (Theresa Fonseca) chega às terras e balança o coração dos dois.

Quem são os filhos de José Inocêncio em “Renascer”?

O coronel José Inocêncio (Humberto Carrão / Marcos Palmeira) tem quatro filhos com Maria Santa (Duda Santos): José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva), José Bento (Marcello Melo Jr) e José Augusto (Renan Monteiro).

Quantas fases tem a novela “Renascer”?

A novela “Renascer”, de 2024, tem duas fases, assim como sua versão de 1993.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)