Renascer: conheça a história da novela que fica no lugar de Terra e Paixão

Os últimos capítulos de “Terra e Paixão” já estão no ar. O horário das 21h, a partir da próxima segunda-feira, 22, será da novela “Renascer”. Originalmente exibida em 1993, escrita por Benedito Ruy Barbosa, o remake da trama tem Bruno Luperi - neto de Benedito - como autor. Atores como Marcos Palmeira, Jackson Antunes, Sophie Charlotte, Rodrigo Simas e Vladimir Britcha são parte do elenco.

A história de “Renascer” se passa em Ilhéus, na Bahia. Na primeira fase, o jovem José Inocêncio, interpretado por Humberto Carrão, chega às terras que, posteriormente, se tornam seu império. Lá, junto a sua amada Maria Santa, vivida por Duda Santos, José tem quatro filhos. No parto do último, João Pedro, Maria Santa morre, causando revolta em José Inocêncio.

Durante da segunda fase, José Inocêncio, agora interpretado por Marcos Palmeira, é coronel e domina a produção de cacau no local. Rejeitado pelo filho João Pedro, vivido por Juan Paiva, misticismo e boa relação com os empregados marcam a vida de José Inocêncio.

Quando Mariana, personagem de Theresa Fonseca, chega à fazenda, João Pedro se apaixona - e, assim, o relacionamento entre pai e filho fica atormentado. Mariana também desperta o amor de José Inocêncio.

Quem são os atores que estão nas duas versões de “Renascer”?

Marcos Palmeira e Jackson Antunes são nomes conhecidos pelos telespectadores que acompanharam a versão de 1993 de “Renascer”.

Na trama original, Marcos Palmeira interpretou João Pedro, o filho rejeitado de José Inocêncio. Na atual versão, Marcos dá vida ao seu “pai” de 1993, o coronel. Enquanto isso, Jackson Antunes foi o matador Damião na versão original. Em 2024, Jackson está na pele de Deocleciano, amigo de José Inocêncio.

No remake de “Renascer”, o papel de João Pedro fica com Juan Paiva e o de Damião, com Xamã.

Quando começa a novela “Renascer”?

Dia 22 de janeiro, segunda-feira, estreia a novela “Renascer”, ocupando o lugar deixado por “Terra e Paixão”.

Quem são os filhos de José Inocêncio em “Renascer”?

José Inocêncio, o rico fazendeiro de cacau, tem quatro filhos: José Venâncio (Rodrigo Simas), João Pedro (Juan Paiva), José Bento (Marcello Melo Jr) e José Augusto (Renan Monteiro).

Quais são os atores da novela “Renascer”?

Além de Marcos Palmeira, Juan Paiva, Jackson Antunes, Humberto Carrão, Theresa Fonseca, Xamã, Rodrigo Simas, Marcello Melo Jr e Renan Monteiro, o remake de “Renascer” conta com Sophie Charlotte como Eliana, esposa de José Venâncio; Gabriela Medeiros, como Buba, uma mulher transexual; Juliana Paes, como Jacutinga, dona do bordel e parteira; Maria Fernanda Cândido, como Cândida, viúva de um fazendeiro da região; e Vladimir Brichta, como Teodoro, o vilão da trama.

Cerca de 40 atores integram o elenco da nova novela.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)