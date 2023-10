Marcello Melo Jr será papai pela segunda vez; saiba o sexo do bebê

O ator Marcello Melo Jr, que está escalado para "Renascer", próxima novela das nove da Globo, será papai pela segunda vez. O ator e a modelo Clara Diniz realizaram um chá revelação do sexo do bebê com a presença de amigos e parentes neste fim de semana. Durante o anúncio, uma fumaça azul mostrava que eles estão esperando um menino, Joaquim.

Durante o evento, os papais vestiram branco para criar mistério sobre o sexo da criança. Através das redes sociais, Clara mostrou os bastidores da revelação e deixou a barriguinha à mostra. Na decoração foram usados balões em tons dourado, bege e branco, além de detalhes luminosos.

Marcello Melo Jr já é pai da pequena Maya, de três aninhos, fruto do relacionamento com a psicóloga Dayane Bartoli. Em abril deste ano, o ator e a ex-namorada se reuniram para celebrar o aniversário da filha com o tema "Sítio do Picapau Amarelo" para a festinha.