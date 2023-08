Ator Marcello Melo Jr, de ‘Arcanjo renegado’ publica vídeo no Pará durante gravação da série

O ator Marcello Melo Jr está no Pará gravando cenas da terceira temporada da série ”Arcanjo renegado” e compartilhou alguns momentos dos bastidores em seu Instagram. Um dos locais de filmagens era em Boa Vista do Acará, aproximadamente 2h30min de Belém. Confira!

Marcello Melo Jr publicou alguns vídeos em seu Instagram fazendo o percurso de barco até ao set de filmagem e também pulando no rio. Ele apresentou a equipe e disse durante a filmagem na lancha que “com emoção é melhor”. Marcello interpreta o líder do BOPE, no Rio de Janeiro, na série.

O ator publicou os vídeos em seu Instagram, originalmente no story, confira:

[intagram=CvuPbOSuYlI]