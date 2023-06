Jesuíta Barbosa curte festival junino em Bragança, no Pará

O ator Jesuíta Barbosa esteve presente no Festival Junino de Bragança, realizado este sábado (10), na Estação Cultural Armando Bordallo, no Centro da cidade. A noite marcou o encerramento do evento, que aconteceu entre os dias 7 e 11 de junho.

VEJA MAIS

A presença do ator no local atraiu milhares de olhares dos presentes, muitos tentaram garantir uma foto de recordação com Jesuíta. A secretaria de Cultura do município publicou um registro em suas redes sociais.

"Várias bandas locais, regionais e nacionais já passaram pelo festival neste sábado... e para completar tivemos a presença do ator Jesuíta Barbosa prestigiando nosso festival, famoso por interpretar vários papéis no cinema e na tv", diz a publicação

O festival deste ano contou com apresentações de várias bandas locais, regionais e nacionais. Um dos artistas mais aguardados foi Thiago Costa, que animou a galera até a madrugada de sábado.