Cidade Invisível: Letícia Spiller fala sobre visagem durante gravação no Mercado de Carne, em Belém

Intérprete da bruxa Matinta Perê, na série "Cidade Invisível", Letícia Spiller relatou ter vivenciado uma experiência sobrenatural durante as gravações da série no Mercado de Carne, no centro de Belém.

A série brasileira produzida pela Netflix aborda o s mitos e folclore brasileiro e, nesta segunda temporada, traz a capital paraense como set de filmagem de várias cenas da produção. A declaração foi feita em uma entrevista ao UOL Splash. Veja:

Letícia ter visto sentido algo estranho em meio às gravações na chamada terra dos mitos. "Lá em Belém as pessoas vivenciam os mitos de uma forma muito real. Eles estão presentes na cultura, presentes em espírito ali. Por isso que se chama 'Cidade Invisível', porque são as cidades invisíveis que existem debaixo dos rios, nas florestas e que a gente não vê, mas elas existem", iniciou a artista.

Questionada sobre os detalhes da visagem que viu, a atriz contou ter percebido uma presença no Mercado de Carne, para despesero da equipe de filmagem. "Foi no Mercado das Carnes, um lugar um pouco 'pesado'. Então não havia ninguém lá, só a equipe filmando. E, de repente, uma luz acendeu e ficou balançando, sem vento. Todo mundo ficou apavorado, mas eu falei: isso veio para confirmar que o negócio é forte", relatou.

Spiller vive personagem inspirada em Matinta Perera

Matinta Perê, a personagem de Letícia Spiller em "Cidade Invisível", é baseada na entidade Matinta Perera, uma bruxa do folclore nortista que incomoda pessoas por café e tabaco. Nesta semana, a artista compartilhou com o seguidores o longo processo de transformação na personagem. Confira: