Perfil 'Sabe Aquela Cena' visita Belém e promove ‘Cidade Invisível’; veja as imagens

No último dia 22 de março, a Netflix liberou os cinco capítulos da segunda temporada de Cidade Invisível. Com cenas gravadas no Pará, muitas pessoas ainda ficaram se perguntando onde passou cada cenário.

Diogo Mattos e Leandro Perez, do Sabe Aquela Cena (@sabeaquelacena), receberam um convite para mostrar as locações da série através da técnica de encaixe do frame de uma cena no local exato onde foi filmada.

“Recebemos com uma alegria imensa o convite da Netflix. Não conhecíamos Belém e foi uma visita inesquecível. As pessoas que tivemos a oportunidade de conhecer foram extremamente gentis, sem contar com a culinária deliciosa - definitivamente os melhores sorvetes que tomamos na vida. A natureza é suntuosa e belíssima. Percebemos a riqueza cultural em diversos momentos, especialmente ao passear e conversar com os comerciantes do Ver-O-Peso. Todos precisam visitar Belém para poder sentir a energia única da cidade”, confessou Diogo.

Desenvolvidos em vários ambientes, o projeto mostra os bairros, a arquitetura e as paisagens naturais de Belém. Desde as construções históricas no entorno da Pedra do Peixe até as movimentadas ruas do, sem deixar de visitar a Ilha do Combu. A dupla capturou visuais deslumbrantes que ajudaram a dar vida à série nas telas.

“Belém é uma cidade ímpar. A natureza majestosa é integrada a uma cidade cheia de vigor, com atividades comerciais diversas e repleta de lugares históricos. Um Brasil que merece aparecer mais em nossas produções. E ficamos muito felizes em ver a cidade e seu sotaque brilhando em Cidade Invisível, uma série que faz sucesso não apenas no nosso país, mas tem se destacado no exterior”, conta Leandro.

No perfil @sabeaquelacena é possível encontrar conteúdo com cenas de filmes, séries, novelas e clipes com suas locações no mundo real, na legenda das imagens, tem a descrição dos detalhes das produções que foram realizadas em determinado local, além de ter informações sobre os personagens e o contexto das cenas.

“As cidades brasileiras são as locações das nossas vidas. Tem sido uma jornada muito enriquecedora pesquisar o audiovisual brasileiro e ver como nossas cidades merecem ser celebradas nas telas. É emocionante ouvir dos seguidores do Sabe Aquela Cena que determinada cena foi gravada em um local da história de vida deles. Há também relatos de pessoas indo às locações para conhecer os lugares que viram em nosso perfil ou em alguma produção. Todas as fotos e vídeos em nossos perfis são conteúdos produzidos por nós, nos deslocamos até as locações e visitamos os lugares nos atentando às características daqueles espaços. Com isso chegamos à conclusão de que existem enormes potencialidades para o Turismo Cinematográfico no Brasil”, finaliza Diogo.

